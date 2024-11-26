Advertisement

عربي-دولي

"رباعي السودان" يبحث ضرورة توحيد جهود التوصل لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
26-11-2024 | 09:15
A-
A+

Doc-P-1284106-638682341348396350.jpg
Doc-P-1284106-638682341348396350.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بحث الاجتماع الرباعي بشأن السودان الذي ضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة، ضرورة توحيد جهود التوصل لوقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الاثنين، بأن "الاجتماع تناول تطورات الأزمة السودانية وضرورة توحيد الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على التهدئة وتعزيز الجهود الإنسانية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة (قبل شهور) بشأن حماية المدنيين".
Advertisement
كما بحث "ودعم عملية سياسية سودانية - سودانية تضمن استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".
وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش مشاركته بالجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية، وفق البيان ذاته.
كما شارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع، وفق بيان للخارجية المصرية الثلاثاء.
وأكد عبد العاطي خلال كلمة بالاجتماع "حرص مصر البالغ على تحقيق الاستقرار في السودان بما يؤدي إلى تمكين الشعب السوداني من بناء وطنه وبلوغ طموحاته التي يصبو إليها".
وشدد على "ضرورة قيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاستجابة الإنسانية للسودان، والتي تواجه عجزاً يقترب من 75 بالمئة من احتياجاتها"، مشدداً على "عدم عدالة ترك دول الجوار أن تتحمل وحدها العبء الأكبر للأزمة الإنسانية بالسودان".
كما أشار عبد العاطي إلى "أهمية التركيز على هدفين رئيسيين وهما التوصل لوقف لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية".
وأعرب عن قلقه من "الوضع الإنساني المتدهور بالسودان، والذي أدى إلى النزوح الداخلي لأكثر من 11 مليون مواطن سوداني، ولجوء أكثر من 3 ملايين إلى دول مجاورة، والذين استقبلت مصر منهم أعداد غفيرة"، دون تحديدها.
وأشار البيان المصري إلى أنه إضافة إلى مشاركة عبد العاطي وابن فرحان في الاجتماع شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي.
المصدر: الأناضول
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:55 | 2024-11-26
12:53 | 2024-11-26
12:49 | 2024-11-26
12:24 | 2024-11-26
12:12 | 2024-11-26
12:00 | 2024-11-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24