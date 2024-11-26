"رباعي السودان" يبحث ضرورة توحيد جهود التوصل لوقف إطلاق النار

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بحث الاجتماع الرباعي بشأن السودان الذي ضم السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة، ضرورة توحيد جهود التوصل لوقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من عام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان مساء الاثنين، بأن "الاجتماع تناول تطورات الأزمة السودانية وضرورة توحيد الجهود للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، والعمل على التهدئة وتعزيز الجهود الإنسانية، وتنفيذ الالتزامات الواردة في إعلان جدة (قبل شهور) بشأن حماية المدنيين".كما بحث "ودعم عملية سياسية سودانية - سودانية تضمن استقرار السودان والحفاظ على سيادته ووحدة وسلامة أراضيه".وشارك في الاجتماع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على هامش مشاركته بالجلسة الموسّعة للاجتماع الوزاري الثاني لوزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) بمدينة فيوجي الإيطالية، وفق البيان ذاته.كما شارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في الاجتماع، وفق بيان للخارجية المصرية الثلاثاء.وأكد عبد العاطي خلال كلمة بالاجتماع "حرص مصر البالغ على تحقيق الاستقرار في السودان بما يؤدي إلى تمكين الشعب السوداني من بناء وطنه وبلوغ طموحاته التي يصبو إليها".وشدد على "ضرورة قيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاستجابة الإنسانية للسودان، والتي تواجه عجزاً يقترب من 75 بالمئة من احتياجاتها"، مشدداً على "عدم عدالة ترك دول الجوار أن تتحمل وحدها العبء الأكبر للأزمة الإنسانية بالسودان".كما أشار عبد العاطي إلى "أهمية التركيز على هدفين رئيسيين وهما التوصل لوقف لإطلاق النار وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية".وأعرب عن قلقه من "الوضع الإنساني المتدهور بالسودان، والذي أدى إلى النزوح الداخلي لأكثر من 11 مليون مواطن سوداني، ولجوء أكثر من 3 ملايين إلى دول مجاورة، والذين استقبلت مصر منهم أعداد غفيرة"، دون تحديدها.وأشار البيان المصري إلى أنه إضافة إلى مشاركة عبد العاطي وابن فرحان في الاجتماع شارك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي ريم الهاشمي.المصدر: الأناضول