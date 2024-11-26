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عربي-دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا الكوليرا في السودان.. كم بلغت؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:26
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أعلنت وزارة الصحة السودانية، الثلاثاء، تسجيل 253 إصابة جديدة بالكوليرا، ليرتفع الإجمالي إلى أكثر من 42 ألف إصابة، بينها ألف و180 وفاة منذ  آب الماضي.
وأفادت الوزارة في بيان، بتسجيل 253 إصابة جديدة بالكوليرا، بينها حالة وفاة واحدة.
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وأوضحت أن الإصابات الجديدة ترتفع الإجمالي إلى 42 ألفا و725 إصابة بالوباء، بينها ألف و180 حالة وفاة. (الأناضول)

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