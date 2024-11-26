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عربي-دولي

بعد إعلان وقف إطلاق النار.. ماذا قال غالانت؟

Lebanon 24
26-11-2024 | 10:58
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كتب وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، في تغريدة نشرها على موقع "إكس": "إن سلسلة الضربات التي وجهتها مؤسسة الدفاع لحزب الله في الأشهر الأخيرة، وأهمها اغتيال نصر الله، وسلسلة قيادة حزب الله بأكملها، وتدمير أكثر من 80% من قدراته الصاروخية، وتفكيك البنية التحتية لحزب الله في جنوب لبنان، تمكن دولة إسرائيل من خلق واقع مختلف على الحدود اللبنانية من موقع القوة".
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وأردف: "في الشرق الأوسط، لا معنى للكلمات والتصريحات وحتى الاتفاقات المكتوبة. مستقبل الشمال وأمن السكان سيحددهما شيء واحد فقط: تصميم الحكومة الإسرائيلية على إصدار تعليمات إلى مؤسسة الدفاع بالهجوم بقوة على أي محاولة لانتهاك حزب الله (للاتفاق) على الفور. هذا هو المبدأ الذي وقفت عليه طوال الحرب في محادثاتي مع الوسطاء المختلفين وفي تعليماتي للجيش الإسرائيلي: من حق إسرائيل وواجبها تطبيق الاتفاقية بنفسها".
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