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عربي-دولي

حزب الله العراقي: لن نوقف الهجمات

Lebanon 24
27-11-2024 | 03:44
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 أكدت كتائب "حزب الله العراق"، اليوم الأربعاء، أن هجماتها لن تتوقف بإيقاف إطلاق النار في لبنان، مشددة على عدم فصل الجبهات وترك قطاع غزة، وفق تعبيرها.

ورأت عبر موقعها الرسمي، أن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها في لبنان، وهو ما دفعها لإبرام الاتفاق.
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كما شددت على الدور الأميركي في كل القرارات والعمليات الإسرائيلية.

إلى ذلك، أعلنت أن وقف النار في لبنان لن يؤثر على "وحدة الساحات"، مشيرة إلى أن أطرافاً جديدة ستنضم لعدم ترك غزة وحيدة، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ أكثر من عام.
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