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عربي-دولي

تركيا: لا بد من إعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت

Lebanon 24
27-11-2024 | 04:20
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دعت وزارة الخارجية التركية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لدفعها إلى الالتزام حرفيا بوقف إطلاق النار والتعويض عن الأضرار التي ألحقتها بلبنان.
ورحبت الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، باتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ سريانه فجر اليوم.
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وقالت في هذا الخصوص: "نرحب بالنتيجة الإيجابية التي أسفرت عنها المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في لبنان ونأمل أن يكون دائما".
وذكر البيان أن تركيا مستعدة لتقديم الدعم اللازم لإحلال السلام الداخلي في لبنان.
وأضاف: "بهذه المناسبة، نود أن نذكّر أنه من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، لا بد من إعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت، ويجب على إسرائيل إنهاء سياساتها العدوانية".
(الاناضول)
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