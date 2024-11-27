اشتباكات عنيفة في سوريا

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تدور اشتباكات مسلحة الأربعاء، بين قوات النظام السوري والفصيل العسكري المعارض "هيئة تحرير الشام" في ريف محافظة حلب.واندلعت الاشتباكات فجرا، وسيطرت خلالها "هيئة تحرير الشام" على عدة قرى بريف حلب الغربي، كانت خاضعة لسيطرة النظام، وفقا لمراسل الأناضول.ومع تواصل الاشتباكات، استهدفت قوات النظام السوري المناطق السكنية المدنية بصواريخ أرض-أرض.كما لجأ العديد من المدنيين الفارين من الاشتباكات الدائرة في المنطقة إلى ريف إدلب. (الأناضول)