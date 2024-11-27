محادثات جنيف.. ملفات إيران تتجاوز النووي إلى أوكرانيا ودورها الإقليمي

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كشفت مصادر بوزارة الخارجية البريطانية، في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المحادثات المزمع عقدها يوم الجمعة في جنيف ستتناول قضايا أوسع من البرنامج النووي الإيراني. وتشمل الملفات المطروحة تورط إيران في الحرب بأوكرانيا ودورها الإقليمي في الشرق الأوسط.وأوضحت المصادر أن هذه المحادثات لا تقتصر على مناقشة الاتفاق النووي المبرم عام 2015 في فيينا، مشيرة إلى أن إيران لم تلتزم ببنود الاتفاق خلال السنوات الأخيرة. كما أكدت أن طهران رفضت مقترحين لإعادة إحياء الاتفاق النووي خلال عام 2022، مما زاد من تعقيد الجهود الدولية لمعالجة التوترات المرتبطة بأنشطتها النووية ودورها السياسي في المنطقة.وأشارت إلى أن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) تسعى لمواصلة الحوار مع إيران بشأن ممارساتها "غير المقبولة"، سواء فيما يتعلق بتطوير برنامجها النووي، أو زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، أو دعمها العسكري لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا.وأقر الاتحاد الأوروبي الإثنين عقوبات جديدة على طهران تشمل موانئ تستخدم لنقل المسيّرات أو الصواريخ الإيرانية أو التكنولوجيا والمكونات ذات الصلة إلى روسيا"، وفق بيان للتكتل. (سكاي نيوز عربية)