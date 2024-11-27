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عربي-دولي

بعد "وقف إطلاق النار".. هل تغيرت القيود الأمنية في الشمال الإسرائيلي؟

Lebanon 24
27-11-2024 | 16:13
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أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل، مساء الأربعاء، أنّها "قررت عدم تغيير القيود المفروضة في منطقة الشمال برغم اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وفُرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان في أيلول الماضي، ما فاقم المخاوف حينها من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود. (سكاي نيوز) 
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