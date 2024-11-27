بعد "وقف إطلاق النار".. هل تغيرت القيود الأمنية في الشمال الإسرائيلي؟

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وفُرضت تلك القيود في أعقاب بدء موجة مكثفة من الضربات الإسرائيلية على جنوب لبنان في أيلول الماضي، ما فاقم المخاوف حينها من حدوث تصعيد خطير في الصراع المستمر منذ أشهر عبر الحدود. (سكاي نيوز)