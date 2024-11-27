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عربي-دولي
ترامب تحدث مع رئيسة المكسيك: وافقت على وقف الهجرة عبر بلادها
Lebanon 24
27-11-2024
|
23:04
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بعد تهديد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة شاملة على كندا والمكسيك كجزء من مسعاه للقضاء على الهجرة غير الشرعية والمخدرات، قال إنه تحدث مع الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم وإنها "وافقت على وقف الهجرة عبر المكسيك".
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وفي منشور على حسابه على موقع "تروث سوشيال" مساء أمس الأربعاء، قال ترامب إن هذا "إغلاق فعلي لحدودنا الجنوبية". ووصفها بأنها "محادثة مثمرة للغاية!".
وأكدت رئيسة المكسيك أنها تحدثت مع ترامب ووصفتها بأنها "محادثة ممتازة".
وكتبت شينباوم عبر وسائل التواصلالاجتماعي: "ناقشنا استراتيجية المكسيك بشأن قضايا الهجرة، وقلت له إن القوافل لا تصل إلى الحدود الشمالية (الأميركية)، لأن المكسيك تتولى أمرها.. تحدثنا أيضا عن تعزيز التعاون في القضايا الأمنية، في إطار سيادتنا، والحملة التي نقوم بها لمنع استهلاك الفنتانيل".
ولم يتضح ما هو تأثير المحادثة على خطة ترامب لفرض الرسوم الجمركية.(سكاي نيوز)
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