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عربي-دولي

الجيش الإسرائيلي: إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر

Lebanon 24
27-11-2024 | 23:30
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أحبط الأربعاء محاولة تهريب بنادق وكميات كبيرة من الذخائر عبر طائرة مسيرة قادمة من جهة مصر.

وكانت إسرائيل قد قالت إنها أسقطت أيضا في واقعتين منفصلتين في تشرين الأول الماضي طائرتين مسيرتين كانتا تهرّبان أسلحة من الأراضي المصرية وذلك مع استمرار العدوان الذي تشنه على قطاع غزة منذ 13 شهرا.
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