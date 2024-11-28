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لاختبار تدابير الرد والاشتباك.. جيش تايوان يجري تدريبات دفاعية جوية

Lebanon 24
28-11-2024 | 00:41
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في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، أجرى جيش تايوان تدريبات دفاعية جوية لاختبار تدابير الرد والاشتباك، قبل جولة للرئيس لاي تشينغ-ته في المحيط الهادي تتضمن توقفات في الولايات المتحدة.

ووفقا لتقييمات مسؤولي الأمن في تايوان والمنطقة، فمن المرجح أن تطلق الصين تدريبات عسكرية في الأيام المقبلة بالقرب من تايوان على خلفية جولة رئيس تايوان وتوقفه المقرر في الولايات المتحدة.
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وتقول الصين إن تايوان، التي يوجد بها حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها وتعتبر لاي "انفصاليا". ويقول رئيس تايوان إن شعبها هو فقط من يحق له أن يقرر مستقبله، وعرض مرارا إجراء محادثات مع بكين لكنها ترفض.

وقالت قيادة القوات الجوية التايوانية في بيان إن طائرات وسفنا وأنظمة صاروخية شاركت لمدة ساعتين بدءا من الساعة الخامسة صباحا في "تدريب شامل على خطة معركة الدفاع الجوي".

وأضافت أن التدريبات تهدف إلى "تعزيز الفاعلية الشاملة لعمليات الدفاع الجوي واختبار تدابير قوات الدفاع الجوي للرد والاشتباك".

وقالت وزارة الدفاع لـ"رويترز" بشكل منفصل إن هذه تدريبات اعتيادية وتجري كل ثلاثة أشهر.

ومن المقرر أن ينطلق لاي يوم السبت. وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن توقفاته في الولايات المتحدة بحلول الجمعة.(العربية)





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