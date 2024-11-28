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عربي-دولي

وزير الخارجية البريطانية: قد يتم اعتقال نتنياهو إذا زار بريطانيا

Lebanon 24
28-11-2024 | 01:02
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 قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قد يتم اعتقاله إذا زار بريطانيا، مؤكدا التزام بلاده بالقانون الدولي، بحسب "روسيا اليوم".

وردا على سؤال أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، عن احتمال قيام بريطانيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية إذا سافر نتنياهو إلى المملكة المتحدة، قال لامي: "هناك التزام علي بنقل الأمر إلى المحاكم إذا سعى أولئك المذكورون إلى دخول بلادنا".
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وأضاف: "سأصدر الأمر، وأحيله إلى المحاكم ومن ثم ستتخذ المحاكم قرارها بموجب قانوننا، مع الاعتراف بأننا موقعون على نظام روما وهذه قضايا خطيرة للغاية بالفعل".
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