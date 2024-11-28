البيت الأبيض: لن نُسلّم أوكرانيا أسلحة نووية

جاء في بيان للبيت الأبيض تم نشره في مجلة نيوزويك الأميركية، أن الولايات المتحدة لن تقوم بتسليم أية أسلحة نووية إلى أوكرانيا.



ونشرت المجلة بيانا للبيت الأبيض، جاء فيه "ليس لدينا أي خطط لتسليح أوكرانيا بأسلحة نووية". (روسيا اليوم)

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