انهيار منزل مأهول بالسكان في مصر.. هل من إصابات؟

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انهار منزل مأهول بالسكان بمنطقة العطارين وسط الإسكندرية اليوم الخميس، فيما يبحث رجال الحماية المدنية في الوقت الحالي عن مفقودين، دون أن ترد معلومات حتى اللحظة عن وقوع قتلى.وانتقلت الشرطة رفقة سيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ، لإزالة الأجزاء الخطرة، وتم فرض كرودن أمني في محيط الانهيار.وتحرر المحضر اللازم لتتولى الجهات المعنية التحقيقات والوقوف على الأسباب وبحث ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه.