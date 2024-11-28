بوتين: روسيا مستعدة للحوار مع أميركا

نقلت وكالة "تاس" للأنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سياسي يمتلك خبرة وذكاء.



وأضاف أن روسيا مستعدة للحوار مع أميركا.



الرئيس الروسي تابع بالقول: "أعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن يحاول خلق صعاب لترامب مع روسيا".

Advertisement