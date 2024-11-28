غزة.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "44 ألفا و330 شهيدا"، منذ 7 تشرين الأول 2023.وأضافت في تقريرها الإحصائي اليومي: "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 44 ألفا و330 شهيدا، و104 آلاف و933 إصابة منذ السابع من تشرين الأول 2023".وأوضحت أن الجش الإسرائيلي ارتكب "3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و53 مصابا خلال 24 ساعة الماضية".وأشارت الوزارة إلى وجود "عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات بحيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم". (الأناضول)