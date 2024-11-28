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عربي-دولي

أردوغان: تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق السلام في غزة

Lebanon 24
28-11-2024 | 11:47
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة متأخرة للغاية ولكنها مهمة".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، الخميس، عقده مع سلطان عمان هيثم بن طارق في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.
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وأوضح أردوغان أنه من غير الممكن الوصول إلى السلام الإقليمي والعالمي ما لم يتحقق وقف فوري وعادل ودائم لإطلاق النار في غزة.
وأضاف أن تركيا لن تتردد في بذل كل ما في وسعها لتحقيق الهدوء والسلام في غزة.
(الأناضول)
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