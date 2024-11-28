Advertisement

عربي-دولي

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنفرض الهدنة في لبنان "بالنار"

Lebanon 24
28-11-2024 | 15:30
A-
A+

Doc-P-1285464-638684298455129491.jpg
Doc-P-1285464-638684298455129491.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش سينفذ وقف إطلاق النار مع «حزب الله» «بالنار» لتمكين النازحين من الشمال من العودة إلى ديارهم.
وأضاف هاليفي: "هذا الاتفاق نتيجة أشهر من القتال وخاصة الأشهر الثلاثة الماضية، والكثير من الإنجازات في لبنان، والعمل المكثف، والعمل الحاسم للغاية".
Advertisement
وتابع: «نحن ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى، بنفس التصميم، وسننفذ ذلك بالنار، وبقوة شديدة جداً».
وأضاف أن «السكان في الشمال ينظرون الآن ويريدون أن يرونا مصممين جداً على تنفيذ القانون حتى يتمكنوا من العودة، وهذا واجبنا تجاههم، وواجبنا تجاه أنفسنا». (الشرق الأوسط)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:47 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:39 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2024-11-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:01 | 2024-11-28
16:51 | 2024-11-28
16:30 | 2024-11-28
16:00 | 2024-11-28
15:00 | 2024-11-28
14:20 | 2024-11-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24