رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنفرض الهدنة في لبنان "بالنار"

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قال رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي إن الجيش سينفذ وقف إطلاق النار مع «حزب الله» «بالنار» لتمكين النازحين من الشمال من العودة إلى ديارهم.وأضاف هاليفي: "هذا الاتفاق نتيجة أشهر من القتال وخاصة الأشهر الثلاثة الماضية، والكثير من الإنجازات في لبنان، والعمل المكثف، والعمل الحاسم للغاية".وتابع: «نحن ننتقل الآن إلى مرحلة أخرى، بنفس التصميم، وسننفذ ذلك بالنار، وبقوة شديدة جداً».وأضاف أن «السكان في الشمال ينظرون الآن ويريدون أن يرونا مصممين جداً على تنفيذ القانون حتى يتمكنوا من العودة، وهذا واجبنا تجاههم، وواجبنا تجاه أنفسنا». (الشرق الأوسط)