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عربي-دولي
السودان.. مقتل 8 مدنيين وموجة نزوح بولاية الجزيرة جراء القتال
Lebanon 24
29-11-2024
|
00:42
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قال ناشطون سودانيون، مساء الخميس، إن 8 مدنيين قتلوا وأصيب عدد آخر جراء تجدد هجمات قوات "الدعم السريع" على 8 قرى بمدينة المحيريبا في ولاية الجزيرة وسط البلاد.
يأتي ذلك فيما لم يصدر عن "الدعم السريع" تعليق بشأن هذه الاتهامات حتى الساعة 20:50 ت.غ.
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وأفاد بيان صادر عن "نداء الوسط"، وهو كيان مدني يضم ناشطين وسط السودان، بأن "قرى غرب المحيريبا تتعرض منذ الأربعاء لهجمات من قبل الدعم السريع، كان أولها على قرية الفوار ما تسبب في نزوح غالبية المواطنين من القرية وما جاورها".
وأضاف: "تجدد هجوم الدعم السريع، الخميس، على قرى الفوار وسليم وأبوكرنة وأبارا وأم كوراك وعجان ومعيجنة وأم وزين، والذي جاء مصحوبا بقصف مدفعي عشوائي وعنيف ما أدى لارتقاء 8 شهداء بين المواطنين حتى اللحظة، إضافة لإصابة آخرين (لم يذكر عددهم)".
وأشار البيان إلى وجود عدد لم يحدده من المفقودين في هذه القرى جراء الهجمات ذاتها، حيث لم يُعرف مصيرهم حتى الساعة.
ولفت إلى أن القرى الـ8 تشهد حاليا موجات نزوح مستمرة للمواطنين "خوفا مما يمكن أن ترتكبه الدعم السريع بحقهم".
المصدر: الأناضول
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