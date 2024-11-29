الجيش الإسرائيلي يبيد 1410 عائلات بأكملها في قطاع غزة

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(روسيا اليوم)

نشرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، تقريرا بشأن "حصيلة المجازر التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بحق العائلات الفلسطينية خلال عام من الإبادة الجماعية".وقالت الوزارة إلى القوات الإسرائيلية ارتكبت 7160 مجزرة بحق العائلات، حيث تم محو 1410 عائلات كاملة من السجل المدني، فيما بلغ عدد العائلات التي بقي منها ناج واحد فقط 3463 عائلة.ولفتت الوزارة إلى أن أكثر العائلات فقدا للأفراد كانت عائلة النجار، التي استشهد منها 520 فردا، المصري 287، عاشور 217، حجازي 199، عوض 198.