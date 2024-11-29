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عربي-دولي

مقتل تسعة أشخاص في انهيار أرضي غربي إندونيسيا

Lebanon 24
29-11-2024 | 02:15
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لقي 9 أشخاص مصرعهم في حافلة سياحية بانهيار أرضي تسببت به الأمطار الغزيرة في جزيرة سومطرة الإندونيسية، وفقا لما ذكره مسؤولون.
وأفاد المسؤولون أنه تم انتشال الجثث من الحافلة التي غطتها الأشجار والطمي والصخور الناجمة عن الانهيار الأرضي على الطريق بين مدينة ميدان وبلدة بيراستاجي بإقليم نورث سومطرة الإندونيسي، مساء الخميس، ويعد هذا الطريق هو الطريق الرئيسي من العاصمة ميدان إلى المناطق الأخرى في المنطقة.
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وكانت الحافلة من بين مركبات تقطعت بها السبل بسبب الانهيارات الأرضية على طول الطريق منذ صباح يوم الأربعاء.
كما أصيب أكثر من 10 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى في مدينة ميدان.
وقال موجي إديانتو من الشرطة الإقليمية في شمال سومطرة في رسالة فيديو نشرتها وكالة البحث والإنقاذ الوطنية الإندونيسية يوم الخميس، إن بعض المركبات وركابها لا يزالون عالقين بين الانهيارات الأرضية على الطريق.
ولقي ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات أخرى في المنطقة هذا الأسبوع.
(روسيا اليوم)

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