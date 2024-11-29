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عربي-دولي

إسبانيا: تفكيك شبكة لتهريب المخدرات من المغرب بطائرات مسيرة أوكرانية

Lebanon 24
29-11-2024 | 02:45
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أعلنت الشرطة الوطنية الإسبانية، الخميس، تفكيك شبكة إجرامية يزعم أنها كانت متخصصة في تهريب الحشيش من المغرب باستخدام مسيرات مصنوعة في أوكرانيا.
وألقت الشرطة القبض على 10 أشخاص أثناء تنفيذ عمليات تفتيش في منازل في مدينتي ألخِثيراس (الجزيرة الخضراء) وماربيلا في جنوبي إسبانيا، وذلك في إطار عملية مشتركة مع وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول"، بالإضافة إلى قوات الشرطة الأوكرانية والبولندية.
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وقالت الشرطة في بيان، إن "مسيرات المخدرات" تم تصنيعها في أوكرانيا ثم نقلها برا إلى جنوبي إسبانيا حيث كان يجري تشغيلها من قبل أفراد من دول أوروبا الشرقية.
وكانت المسيرات اليدوية الصنع قادرة على نقل حوالي 10 كيلوجرامات من الحشيش في كل رحلة، ويبلغ مداها أكثر من 50 كيلومترا، وهو ما يكفي لعبور مياه مضيق جبل طارق الذي يفصل بين إسبانيا والمغرب.
وخلال التحقيق الذي استمر لمدة عام، اكتشف المسؤولون أن إحدى المنظمات الإجرامية كانت قد حاولت إرسال ما يصل إلى ألف كيلوغرام من الحشيش باستخدام هذه الطريقة.وقالت الشرطة إنها صادرت ثلاث مسيرات، إحداها كانت قيد التصنيع، بالإضافة إلى أجهزة تحكم عن بعد، وأدوات إصلاح، و"مقدار كبير" من الأموال والمخدرات التي تم تهريبها إلى إسبانيا عبر هذه الشبكة.
واستخدم المهربون مياه مضيق جبل طارق، الذي يفصل بين أوروبا وأفريقيا، لعدة سنوات في نقل المخدرات، والتي يأتي معظمها من المغرب.
المصدر: الحرة
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