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ميركل: ما فعله بوتين مع أوكرانيا عمل سافر منتهك للقانون الدولي

Lebanon 24
29-11-2024 | 03:17
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ناشدت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل أوكرانيا وداعميها بالتفكير بالتوازي في حلول دبلوماسية في خضم معترك إنهاء الحرب الروسية.
وقالت ميركل، في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف": "لا ينبغي لروسيا أن تكسب هذه الحرب.. ما فعله (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) مع أوكرانيا عمل سافر منتهك للقانون الدولي"، موضحةً في المقابل أنها تقول أيضاً: "يتعين دائماً التفكير بالتوازي في حلول دبلوماسية"، مشيرةً إلى أنه لا داعي لمناقشة هذه الحلول الآن، موضحةً أن تحديد الوقت المناسب لذلك هو أمر يتعين على الجميع - أوكرانيا وداعميها - مناقشته سوياً.
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وأكدت ميركل أنها تدعم ما تفعله الحكومة الألمانية الحالية من أجل أوكرانيا، مشيرةً إلى أنه من المعروف أن تحقيق أوكرانيا نصرا عسكريا ضد جارتها الكبرى روسيا لن يكون سهلاً، وقالت: "ومع ذلك، فإنني أؤيد كل ما يفعله المجتمع الدولي لوضع أوكرانيا في وضع جيد.. ليس من مصلحة أوكرانيا فحسب، بل من مصلحتنا أيضاً ألا ينتصر بوتين في هذه الحرب"، مؤكدةً أنها بذلت قصارى جهدها، لضمان عدم حدوث مثل هذا التصعيد.
وفي المقابل، أشارت ميركل إلى أن نسبة تأييد حزب "البديل من أجل ألمانيا" كانت تتراوح بين 10 و11% عندما تركت منصبها، لكنها وصلت اليوم إلى 18%، وقالت: "هذا يعني أن لا بد أن شيئاً آخر قد حدث خلال تلك الفترة"، موضحة أنه "لم يكن من الجيد لنا - نحن الأحزاب الديمقراطية - أن نتجادل بهذه الشدة حول قضية اللاجئين"، مضيفةً أن "هذا الجدال لم يضعف بالتأكيد حزب البديل من أجل ألمانيا".
وذكرت ميركل أنه يتعين على الأحزاب الديمقراطية الآن تقديم حلول وعدم تبني أجندة حزب "البديل من أجل ألمانيا" أو خطابه، معربةً عن اعتقادها أن "هناك ما يكفي من الأشخاص الشجعان في ألمانيا الملتزمين بالحرية والديمقراطية". وقالت: "آمل أن يكون هناك توازن في النقاش السياسي خلال الحملة الانتخابية المقبلة حتى تخرج منه القوى الديمقراطية أقوى".
(العربية)
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