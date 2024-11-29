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عربي-دولي

جريمة مروّعة... أبٌ قتل 3 من أولاده بساطور!

Lebanon 24
29-11-2024 | 07:45
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لقي 3 أطفال مصرعهم وأُصيب رابع، إثر إعتداء والدهم عليهم بساطور، في قرية دكران التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط في مصر.

وتمّ نقل الجثث إلى مشرحة إحدى المستشفىات، وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات لمعرفة دوافع الجريمة وتفاصيلها. (روسيا اليوم)
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