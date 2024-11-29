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عربي-دولي

بولتون عن ترامب: لا يُمكن الوثوق به

Lebanon 24
29-11-2024 | 09:26
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قال مستشار البيت الأبيض السابق جون بولتون إنه متأكد من أنه لا يمكن الوثوق بدونالد ترامب.

وتابع بولتون: "أعتقد أن تحالفاتنا مهددة بالخطر، وهذا ما ينطبق على أوكرانيا أيضا. تايوان أيضا تحت التهديد. قد تكون إسرائيل بخير، لكن لا تصدقوا هذا، لأن ما يقوله ترامب في الصباح، ممكن أن يتغير بعد الظهر. فريق ترامب يعبد كلمة "الفراق"، قد يكون الفراق جيدا ويمكن أن يكون سيئا. هم يحبون الفراق من أجل الفراق، وهذا ليس هو الطريق الذي ينبغي اتباعه لضمان الأمن الدولي للولايات المتحدة". (روسيا اليوم)
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