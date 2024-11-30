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عربي-دولي

رادارات وقطع لمقاتلات إف-16.. هذا ما وافقت واشنطن على بيعه لتايوان

Lebanon 24
30-11-2024 | 00:45
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أعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها وافقت على صفقة لبيع قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز اف-16 وأنظمة رادار إلى تايوان، تقدر قيمتها بـ 320 مليون دولار.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية DSCA، وهي وكالة فدرالية تشمل مسؤولياتها خصوصا المبيعات العسكرية الأميركية للدول الأجنبية، إن العقد المقترح هو لمعدات تشكل جزءا من المخزونات العسكرية الأميركية الحالية.
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وأشارت الوكالة في بيان إلى أن "عملية البيع المقترحة هذه تخدم المصالح الوطنية والاقتصادية والأمنية للولايات المتحدة" عبر دعم جهود تايوان "لتحديث قواتها المسلحة والحفاظ على قدرة دفاعية موثوق بها".

ومن شأن هذه الصفقة تحسين قدرة تايوان "على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال الحفاظ على الجهوزية التشغيلية لأسطولها من طائرات إف-16" وفق البيان.
وتشمل الصفقة المقترحة قطع غيار لطائرات إف-16 ورادارات AESA، حسب الوكالة.

ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على الصفقة، فيما قدمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية الإخطار المطلوب إلى الكونغرس الجمعة.

لا تعترف الولايات المتحدة بتايوان بوصفها دولة لكنها مع ذلك تقدم لتايبيه مساعدات عسكرية كبيرة.
وتعارض بكين بانتظام الدعم الأميركي المقدم لتايوان وتتهم واشنطن بالتدخل في شؤونها.

تعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تنجح بعد في إعادة توحيده منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وعلى الرغم من أنها تقول إنها تحبذ "إعادة التوحيد السلمية"، إلا أنها لم تتخلَّ أبدا عن مبدأ استخدام القوة العسكرية وترسل بانتظام سفنا حربية وطائرات مقاتلة حول الجزيرة.
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