بريطانيا وفرنسا وألمانيا: المباحثات مع إيران ستستمر

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أكد ممثلو "الترويكا الأوروبية" في المباحثات الدبلوماسية مع طهران على الاتفاق بشأن مواصلة المشاورات.وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إيسنا"، اليوم السبت، أن ممثلي إيران وبريطانيا وفرنسا وألمانيا اتفقوا، عقب اجتماعهم يوم الجمعة في جنيف بشأن البرنامج النووي الإيراني، على استمرار المباحثات الدبلوماسية، وعقد اجتماع بحضور كبار الدبلوماسيين من جميع الأطراف.وبعد انتهاء المحادثات التي جرت خلف الأبواب المغلقة أمس، أشار ممثلو الأطراف، عبر رسائل نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن المباحثات ركزت على البرنامج النووي والعقوبات المفروضة على إيران والقضايا الإقليمية.وأصدرت وزارة الخارجية الألمانية وكبار الدبلوماسيين الفرنسيين والبريطانيين بياناً مشتركاً، أكدوا فيه الاتفاق على مواصلة هذه المباحثات في المستقبل القريب.