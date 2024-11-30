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عربي-دولي

تحسبا من انهيار النظام في سوريا.. هذا ما يحصل في إسرائيل

Lebanon 24
30-11-2024 | 16:20
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قالت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية، السبت، إن هناك تنسيقا وطيدا بين الجيشين الإسرائيلي ونظيره الأميركي تحسبا من انهيار النظام في سوريا.

وكشفت القناة أن  رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد نهاية الأسبوع اجتماعًا أمنيًا طارئًا مع كبار أعضاء المؤسسة الأمنية، لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا واحتمالات انهيار الحكومة السورية.
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ووفقًا لتقرير القناة، أشار المسؤولون العسكريون إلى أن "البنى التحتية الإيرانية داخل سوريا قد تضررت بشكل كبير، وسقط الكثير منها في أيدي المتمردين".

وأضاف التقرير أن حزب الله قد يحوّل اهتمامه إلى سوريا لدعم الحكومة السورية، مما قد يعزز فرص الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. (ارم نيوز)
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