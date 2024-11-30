بعد استهداف قنصليتها في حلب.. إيران تندّد

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ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بأنه "عدوان عناصر إرهابية" على قنصليتها في مدينة حلب السورية خلال تقدم الفصائل المسلحة في المدينة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوسائل الإعلام الرسمية: "القنصل العام وجميع أفراد القنصلية الإيرانية في حلب بخير".