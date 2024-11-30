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عربي-دولي

بعد استهداف قنصليتها في حلب.. إيران تندّد

Lebanon 24
30-11-2024 | 16:37
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نددت إيران، باستهداف قنصليتها في مدينة حلب السورية من جانب فصائل مسلحة سيطرت على المدينة، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بما وصفته بأنه "عدوان عناصر إرهابية" على قنصليتها في مدينة حلب السورية خلال تقدم الفصائل المسلحة في المدينة.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي لوسائل الإعلام الرسمية: "القنصل العام وجميع أفراد القنصلية الإيرانية في حلب بخير".
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