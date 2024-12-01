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عربي-دولي

هجوم صاروخي من اليمن يستهدف وسط إسرائيل.. وإصابات بسبب التدافع نحو الملاجئ

Lebanon 24
01-12-2024 | 00:16
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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، أن صفارات الإنذار دوت في عدد من المناطق بوسط إسرائيل عقب رصد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأوضح بيان الجيش أنه جرى اعتراض الصاروخ خارج المجال الجوي الإسرائيلي.
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إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجىء بعد إطلاق صاروخ من اليمن.


تأتي هذه الحادثة ضمن تصاعد التوترات الإقليمية في الشرق الأوسط، وسط مخاوف من تأثيرات الهجمات العابرة للحدود على الاستقرار في المنطقة.


ومنذ اندلاع حرب غزة في 2023، دأبت جماعة الحوثي اليمنية على إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل فيما تقول إنه تضامن مع الفلسطينيين. (سكاي نيوز)
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