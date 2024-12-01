بزشكيان: لا نسعى بأي شكل لتوسيع نطاق الحرب في المنطقة

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بعدما اشتعلت المنطقة حروباً بدءاً بغزة إلى لبنان واليوم سوريا، تحدث الرئيس الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لا تسعى أبدا إلى توسيع نطاق الحرب في المنطقة.كما اتهم خلال جلسة علنية في البرلمان اليوم الأحد، من وصفهم بـ"مدّعي السلام وحقوق الإنسان" بالسعي لإشعال الحروب.وأضاف بزشكيان أن إيران بذلت جهوداً لتحسين علاقاتها مع الدول المجاورة قدر الإمكان، مشددا على أنها عملت على فتح قنوات الحوار مع الدول الأخرى.بدوره، رحّب رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في خطابه قبل جلسة البرلمان أيضاً بوقف إطلاق النار في لبنان، لافتا إلى أن أبناء الشعب اللبناني قد عادوا إلى منازلهم بكرامة.ورأى أن مقاتلي حزب الله الذين لم يسمحوا بأي تقدم إسرائيلي على أرضهم، آملا بشدة أن يشهد العالم وقفا قريبا لإطلاق النار في غزة.أتت هذه التطورات بعدما هددت إيران بعد هجوم "هيئة تحرير الشام" وفصائل متحالفة معها على سفارتها في مدينة حلب الاستراتيجية، بالرد الحاسم. (العربية)