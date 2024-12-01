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عربي-دولي

سائح إسرائيلي يروي ما حصل معه في تايلاند: سألوني من أين أنا وضربوني

Lebanon 24
01-12-2024 | 05:44
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ذكر موقع "واينت" ان سائحاً إسرائيلياً يبلغ من العمر (22 عاما) تعرّض لهجوم من قبل سياح ألمان خلال رحلة له إلى مدينة باي في شمال تايلاند.
 
 
وقال السائح ويدعى إيلاي، والذي تم تسريحه من الخدمة الاحتياطية، لموقع "واينت" إنه كان يسير في الشارع بمفرده بعد قضاء ليلة في الخارج، مضيفا: "مررت بمجموعة من أربعة شبان ألمان، سأل أحدهم: من أين أنت؟ إسرائيل؟ استدرت ولكمني على وجهي، دفعوني وركلوني وشتموني".
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وأشار إلى أن الأمر تطور إلى ضرب مبرح، وبعد بضع دقائق، جاء الناس وهربوا".
وأصيب إيلاي بكدمات وتورم في ضلوعه وعينه، موضحا: "شعرت أنهم يبحثون عن إسرائيليين، لم يكن الأمر عن طريق الصدفة".

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