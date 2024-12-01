قرقاش: يبقى المسار السياسي السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات

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إعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن "المسار السياسي وتغليب الحكمة يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات".كتب قرقاش على حسابه بمنصة "إكس": "اتصال رئيس دولة الامارات مع الرئيس السوري يعكس نهجا إماراتيا يرتكز على أولوية البُعد العربي في قضايا العرب والحفاظ على الدولة الوطنية باعتبارها ركنا أساسيا للخروج من الفوضى ورفض التطرف والتشدد بكافة أشكاله".وأضاف: "المسار السياسي وتغليب الحكمة يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات".