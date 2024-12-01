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عربي-دولي

بشأن صفقة الرهائن.. الرئيس الإسرائيلي يكشف ما يجري "خلف الكواليس"

Lebanon 24
01-12-2024 | 07:07
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أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، اليوم الأحد، خلال لقائه مع عائلة أحد المختطفين الإسرائيليين إن "هناك مفاوضات خلف الكواليس بشأن صفقة تبادل وإعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة وأعتقد أن إبرامها ممكن أكثر من أي وقت مضى".
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وأضاف: "آن الأوان لإبرام صفقة تبادل وإعادة الرهائن إلى منازلهم". (سكاي نيوز) 
 

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