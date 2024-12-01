بعد التطورات الأخيرة في سوريا.. كيف علّقت إسرائيل؟

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وتابع: "نحن بحاجة إلى النظر إلى مصالح الأقلية الكردية في شمال سوريا، ومعرفة ما هي رغباتهم، وكيف يمكننا الاستفادة من الوضع لزيادة التعاون". (الحرة)