الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية في يافا بصاروخ باليستي فرط صوتي

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أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، تنفيذها عملية ضد "هدف حيوي في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي".وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، في بيان: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية استهداف لهدف حيوي بمنطقة يافا المحتلة وذلك بصاروخ فرط صوتي نوع (فلسطين 2)".وأضاف البيان أن "الصاروخ أصاب هدفه بنجاح".وتابع أن" القوات المسلحة اليمنية وأمام استمرار جرائم العدو في قطاع غزة ستضاعف من عملياتها العسكرية بالصواريخ والطائرات المسيرة وذلك ضمن تأديتها للواجب الديني والأخلاقي والإنساني، نصرة وإسنادا للمجاهدين في قطاع غزة وفي الضفة الغربية".وختم البيان أن "عمليات القوات المسلحة اليمنية لن تتوقف إلا بوقف العدوان على قطاع غزة ورفع الحصارِ عنه".وتؤكد القوات المسلحة التابعة للحوثيين "استمرارها في إسناد الشعب الفلسطيني باستمرار فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وكذلك العمليات العسكرية الإسنادية ومواجهة كافة التهديدات المعادية وأن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.