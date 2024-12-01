بيدرسن: القتال في سوريا تترتب عنه عواقب وخيمة

حذر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الأحد من أن القتال الدائر حاليا في هذا البلد "تترتب عنه عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي"، بحسب "فرانس برس".



وجاء في بيان لبيدرسن: "ما نراه اليوم في سوريا هو مؤشر يدل على فشل جماعي في تنفيذ ما كان لازما منذ سنوات: عملية سياسية حقيقية لتطبيق قرار مجلس الأمن الرقم 2254" الصادر في العام 2015.

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