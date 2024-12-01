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العدد ارتفع.. وزارة الصحة في غزة تُعلن حصيلة شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
01-12-2024 | 08:55
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كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ422 على القطاع إلى 44.429 شهيداً، و105.250 مصاباً.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي، أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 47 شهيداً و108 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية".
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وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات القتلى العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم، داعيةً لذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة. (روسيا اليوم) 
 
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