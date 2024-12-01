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عربي-دولي

عن "وقف إطلاق النار" في غزة.. هذا ما أعلنته واشنطن

Lebanon 24
01-12-2024 | 10:07
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أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، اليوم الأحد، أنّه "نعمل بنشاط على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لكننا لم نصل إلى ذلك".

وأكد في مقابلة مع شبكة أن بي سي الأميركية، أن "مزيدا المناقشات والمشاورات ستعقد، على أمل التوصل إلى اتفاق حول تبادل الأسرى ووقف الحرب"، مشداً على أن "بلاده منخرطة بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، مضيفا أن هناك عملا يُبذل يومياً بشكل متواصل من أجل الهدنة". (العربية) 
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