آخر تصريح.. هذا ما أعلنه نتنياهو عن اتفاق "وقف إطلاق النار"

Advertisement

وأكّد نتنياهو خلال اللقاء : "نحن هنا مع مجندين جدد في سلاح المدرعات، وهناك زيادة كبيرة في التعبئة، وهناك روح عظيمة، وهذه الروح ملك لجيل النصر، ونحن ننتصر"، على حد قوله، معتبراً أنّه "في الوقت ذاته، نحن نتابع بشكل مستمر ما يحدث في سوريا، ونحن مصممون على حماية المصالح الحيوية لإسرائيل، والحفاظ على إنجازات الحرب".وتابع: "بهذا المعنى، فإننا نقوم أيضا بتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بحزم شديد، وأي انتهاك يقابل على الفور برد قوي من الجيش الإسرائيلي".وقال: "هكذا كان الأمر، وهكذا سيكون، وسوف نستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل". (روسيا اليوم)