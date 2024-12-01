عن "وقف إطلاق النار" في لبنان.. تحذير فرنسي لإسرائيل

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وحذرت باريس تل أبيب من أن ذلك قد يؤدي إلى فشل الاتفاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".وقال مسؤول فرنسي، في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إن "باريس على اتصال دائم مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. مؤكدا أن "اللبنانيين يعتزمون الحفاظ على وقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)