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عربي-دولي
عن "وقف إطلاق النار" في لبنان.. تحذير فرنسي لإسرائيل
Lebanon 24
01-12-2024
|
11:10
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أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي انتهك وقف إطلاق النار مع لبنان 52 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مدنيين.
وحذرت باريس تل أبيب من أن ذلك قد يؤدي إلى فشل الاتفاق، بحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت".
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وقال مسؤول فرنسي، في مقابلة مع وسائل إعلام إسرائيلية إن "باريس على اتصال دائم مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي. مؤكدا أن "اللبنانيين يعتزمون الحفاظ على وقف إطلاق النار". (روسيا اليوم)
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