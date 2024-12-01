غانتس حول الرهائن في غزة: فقدوا حياتهم لأننا لم نعقد "صفقة"

أعلن رئيس حزب "المعسكر الرسمي"، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، بيني غانتس، اليوم الأحد، أن "30 رهينة لدى الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة فقدوا حياتهم لأننا لم نعقد صفقة".



وأضاف أن "إعادة الرهائن من صميم قيم دولة إسرائيل وأهم شيء"، مشيراً إلى أنّه "إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق في لبنان فمن الممكن أيضا التوصل إلى اتفاق مع حماس الأكثر تفككا". (الحرة)

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