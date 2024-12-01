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عربي-دولي

زيلينسكي: لن نطلب أبدا إدخال قوات إلى الأراضي الأوكرانية

Lebanon 24
01-12-2024 | 12:25
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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد إنه "لن نطلب أبدا إدخال قوات إلى الأراضي الأوكرانية، ولقد أجبت بالفعل عدة مرات عما إذا كنا نريد ذلك، نعم، بالطبع' سنكون سعداء".
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أضاف: "لكنني إذا أثرت هذه المسألة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإن نصف حلفائنا سيوقفون الدعم على الفور، ولهذا السبب لا يمكنني المخاطرة"، وفقاً لوكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية للأنباء. (روسيا اليوم) 
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