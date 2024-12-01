زيلينسكي: لن نطلب أبدا إدخال قوات إلى الأراضي الأوكرانية

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أضاف: "لكنني إذا أثرت هذه المسألة مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، فإن نصف حلفائنا سيوقفون الدعم على الفور، ولهذا السبب لا يمكنني المخاطرة"، وفقاً لوكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية للأنباء. (روسيا اليوم)