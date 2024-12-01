Advertisement

عربي-دولي

بريطانيا تتهم الأسد: هيأ الظروف للتصعيد الحالي

Lebanon 24
01-12-2024 | 12:43
A-
A+
Doc-P-1286584-638686796672766226.png
Doc-P-1286584-638686796672766226.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجّهت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، اتهامات للرئيس السوري بشار الأسد، قائلة:" الرئيس هيأ الظروف للتصعيد الحالي عبر رفضه المستمر الانخراط في عملية سياسية واعتماده على روسيا وإيران.

Advertisement
ودعت الحكومة جميع الأطراف إلى "حماية أرواح المدنيين، بعد الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها".

وكان الرئيس السوري تعهد بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب ومواصلة الدفاع عن استقرار ووحدة أراضينا"، وفق ما نشرت الرئاسة السورية على حسابها في تليغرام. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:23 | 2024-12-01
18:09 | 2024-12-01
17:37 | 2024-12-01
17:16 | 2024-12-01
16:50 | 2024-12-01
16:08 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24