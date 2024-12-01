بريطانيا تتهم الأسد: هيأ الظروف للتصعيد الحالي

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ودعت الحكومة جميع الأطراف إلى "حماية أرواح المدنيين، بعد الهجوم الذي شنته هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها".وكان الرئيس السوري تعهد بـ"استخدام القوة للقضاء على الإرهاب ومواصلة الدفاع عن استقرار ووحدة أراضينا"، وفق ما نشرت الرئاسة السورية على حسابها في تليغرام. (العربية)