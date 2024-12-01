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عربي-دولي

إسرائيل تمنع طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا.. ما السبب؟

Lebanon 24
01-12-2024 | 12:58
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منع الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الحد، طائرة إيرانية أن تهبط في مطار دمشق الدولي بالعودة أدراجها والتوجه شرقا، بذريعة أنها قد تكون محملة بأسلحة لصالح "حزب الله، وفقاً لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
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وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا جزء من العمليات لفرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان"، لافتا إلى أن "الطائرة عادت كما في حالات مماثلة في الشهرين الماضيين، إلى موطنها". (روسيا اليوم) 
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