إسرائيل تمنع طائرة إيرانية من الهبوط في سوريا.. ما السبب؟

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وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا جزء من العمليات لفرض وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان"، لافتا إلى أن "الطائرة عادت كما في حالات مماثلة في الشهرين الماضيين، إلى موطنها". (روسيا اليوم)