عراقجي للأسد: مستعدون لتقديم شتى أنواع الدعم لدمشق

على ضوء التطورات في سوريا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده مستعدة لتقديم شتى أنواع الدعم لدمشق.



جاء ذلك أثاء لقائه الرئيس السوري بشار الأسد مساء اليوم الأحد في دمشق.



من جهته شدد الأسد على أن الدولة السورية ماضية في "محاربة التنظيمات الإرهابية بكل قوة وحزم".

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