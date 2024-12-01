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عربي-دولي

الفصائل السورية المسلحة توجه رسالة إلى العراقيين

Lebanon 24
01-12-2024 | 13:43
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وجهت الفصائل السورية المسلحة رسالة إلى الحكومة العراقية والشعب العراقي.

وجاء في نص الرسالة التي تناقلتها وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم التأكد من صحتها حتى الان "تود إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية أن تؤكد على العلاقة الأخوية والودية الراسخة بين الشعب السوري والشعب العراقي، تلك العلاقة التي تمتد عبر التاريخ، فطالما جمعت بيننا الأخوة والمصير المشترك، نحن في سوريا الحرة نؤمن تماما بأن مصالحنا المشتركة تتطلب التعاون والتفاهم المستمر بين بلدينا الشقيقين". 
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وأضافت الفصائل أنها "لا تشكل أي تهديد للأمن أو الاستقرار في العراق أو في أي دولة من دول المنطقة"، لافتة "نحن في حكومة الإنقاذ نطمئن الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق بأن سوريا لن تكون مصدرا للقلق أو التوتر في المنطقة على العكس من ذلك، فإننا ملتزمون بتطوير وتعزيز علاقات التعاون الأخوي مع العراق لضمان استقرار المنطقة وتحقيق المصالح المشتركة لشعبينا". (روسيا اليوم)
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