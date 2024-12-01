روسيا: نساعد الجيش السوري في صد هجوم التنظيمات المسلحة

أعلن الجيش الروسي الأحد أنه يساعد القوات السورية في "صد" فصائل معارضة في ثلاث محافظات بشمال البلاد، في إطار دعم موسكو لنظام الرئيس بشار الأسد.

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وقال الجيش الروسي في بيان مقتضب على موقعه إن "الجيش السوري، بمساعدة من القوات الجوية الروسية، يواصل عمليته الهادفة إلى صد العدوان الإرهابي في محافظات إدلب وحماة وحلب".بدورها، قالت وزارة الدفاع السورية أن الضربات الروسية-السورية قتلت وأصابت عشرات المسلحين في ريف حلب الشرقي.كما قالت إن قصف روسي-سوري دمر عشرات الآليات وعربات الذخيرة للمسلحين في ريف إدلب.يذكر أن الهجوم المباغت الذي شنته الفصائل المسلحة انطلق منذ الأربعاء الماضي، بشكل مفاجئ، فيما انسحبت معظم القوات السورية من حلب، ثاني أكبر المدن في البلاد، علماً أنها كانت أحكمت قبضتها عليها منذ عام 2016، إثر هزيمة المسلحين.وأدى هذا الهجوم إلى تصاعد المخاوف في العراق، فضلا عن وروسيا وإيران، حليفتي دمشق، بينما أكدت أنقرة أن لا علاقة لها بهذا التطور العسكري.