Advertisement

عربي-دولي

⁧‫البحرين‬⁩ تتوشح بألوان علم الإمارات احتفالا بعيد الاتحاد

Lebanon 24
01-12-2024 | 16:08
A-
A+
Doc-P-1286634-638686923115511404.jpeg
Doc-P-1286634-638686923115511404.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تزامنا مع احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بالذكرى الثالثة والخمسين لليوم الوطني، ازدانت عدد من المنشآت والمرافق الحيوية في مختلف محافظات مملكة البحرين، بألوان علم دولة الإمارات.

وجاءت مشاركة مملكة البحرين لأفراح الإمارات الوطنية، احتفاء بالعلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.
Advertisement


هذا وعمت مظاهر الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 53 أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة كافة، مجسدة الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات التي حققتها الدولة في جميع المجالات، وجعلت منها وطنا يحتذى بنهضته الحضارية وقيمه الإنسانية.

واتشحت مباني الدوائر الرسمية والطرقات والميادين العامة ومراكز التسوق بعلم دولة الإمارات، وبمختلف أنواع الزينة التي تعبر عن المناسبة الوطنية الغالية. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:23 | 2024-12-01
18:09 | 2024-12-01
17:37 | 2024-12-01
17:16 | 2024-12-01
16:50 | 2024-12-01
16:00 | 2024-12-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24