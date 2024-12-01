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رغم الوعد.. الرئيس الأميركي يصدر عفوا عن نجله هانتر بايدن

Lebanon 24
01-12-2024 | 23:21
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أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الأحد، عفوا عن نجله هانتر بشأن تهم تتعلق بالسلاح والضرائب، وذلك رغم وعوده السابقة بعدم استخدام سلطاته الرئاسية الاستثنائية لصالح أفراد عائلته.

وكان الرئيس الديمقراطي قد صرح سابقا بأنه لن يصدر عفوا عن نجله أو يخفف عقوبته بعد إدانته في القضيتين في ولايتي ديلاوير وكاليفورنيا. 
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وأضاف في بيان أصدره البيت الأبيض: "وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر. منذ اليوم الذي توليت فيه منصبي، قلت إنني لن أتدخل في عملية صنع القرار في وزارة العدل، وأوفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل".


وتابع: "آمل أن يتفهم الأميركيون لماذا اتخذ أب ورئيس هذا القرار".


وسبق أن شدد بايدن  على أنه "لن يعفو عن هانتر"، مشيرا أيضا إلى أنّه لن يخفّف العقوبة التي سيصدرها القضاء بحقّ نجله.

يأتي هذا القرار قبل أسابيع فقط من موعد النطق بالحكم على هانتر بايدن بعد أن تم إدانته في قضية السلاح واعترافه بالذنب في تهم الضرائب، وقبل أقل من شهرين من عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

ويعد هذا القرار تتويجا لقضية قانونية طويلة الأمد تتعلق بنجل الرئيس، والذي كشف علنا عن خضوعه لتحقيق اتحادي في كانون الاول 2020، بعد شهر من فوز والده جو بايدن في انتخابات 2020. (سكاي نيوز)
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